Valitsus otsustas neljapäevasel kabinetiistungil alustada ettevalmistustega, et lõpetada Tartumaale planeeritava puidurafineerimistehase eriplaneering. Peaminister Jüri Ratase sõnul on asjaolud tehase ümber kujunenud selliseks, mis takistavad planeeringu elluviimist ja seetõttu on valitsus otsustanud planeeringu lõpetada.