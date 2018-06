52aastane Janet Jackson kirjutab afroameeriklannadele suunatud ajakirjas Essence, et ta kannatas aastaid ränga depressiooni all, mille peletas alles poja sünd.

"Võin oma depressiooni põhjusi lõpmatuseni analüüsida," kirjutab lauljanna, kuid oletab, et osalt on tema meelesünguse juured lapsepõlveaegses alaväärsustundes. "Oma osa on võinud mängida ka läbikukkumine ebarealistlikult kõrgeks seatud sihtide saavutamisel," arutleb Janet, lisades, et depressiooni põhjuste seas on kindlasti ka ühiskonnas levinud rassism ja seksism. "Õnneks sain depressioonist jagu, aga see oli ränk teekond," ütleb mullu emaks saanud staar.

2011. aastal avaldatud mälestusteraamatus "Tõeline sina: teekond enda leidmiseni ja armastamiseni" kirjeldas Janet plikapõlveaegset muret trullaka figuuri pärast. Vanemad vennad kutsusid kuulsa Jacksonite pere pesamuna lehmaks, seaks ja hobuseks. "Mõni inimene ütleks: "Ah, tead küll, vennad ja õed teevad nalja, see on kiindumus, see kõik on hellalt öeldud. Aga mitte kõik ei suuda sellest välja tegemata jätta, ja mina olin just selline," rääkis maailma edukaimaid lauljannasid toonases intervjuus.