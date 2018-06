Riigikogu liige ja reformierakondlane Deniss Boroditš käis Venemaal toimuval jalgpalli maailmameistrivõistlustel ning jagas ka sotsiaalmeedias pilte, kuidas ta Venemaa värve kandes mängule kaasa elas. EKRE ridadesse kuuluv riigikogu liige Jaak Madison teisele riigile poolehoiu avaldamist spordiüritustel probleemiks ei pea.

Madison on veendunud, et ka riigikogu liikmel on õigus külastada jalgpalli maailmameistrivõistlusi.

"Ma ei nõustu soovidega politiseerida sporti. Iga inimese poolehoid mingile meeskonnale on oma vaba valik. Kui Boroditš omab poolehoidu Venemaa meeskonnale, siis on see tema valik ja pole minu asi seda kritiseerida. See on ikka tema ja Reformierakonna valijate asi," ütles Madison Õhtulehele.

"Ma isiklikult ei näe selles probleemi, kui ma ise lehvitaks Islandi lippu ja hoiaks neile avalikult pöialt," lisas ta.