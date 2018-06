Üle kahe aasta ei avaldanud piire murdnud ansambel Ewert and the Two Dragons uusi laule. „Ma ei tea, kas see paus oli teadlik. Keegi ei astunud selleks otseselt mingit sammu ega öelnud, et mul on nüüd vaja paar aastat puhata. Lihtsalt läks niimoodi. Ju siis seda oli vaja,“ vaatab laulja Ewert Sundja tagasi ajale, kus bänd oli justkui pea liiva alla peitnud. Nüüd on Draakonid tagasi ja energiat täis.