Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu abikaasa sai neljapäeval süüdistuse pettuses ja usalduse kuritarvitamises, vahendab ABC News.

Sara Netanyahu kasutas ligi 90 000 euro (üle 100 000 dollari) väärtuses riigi raha, et tasuda Iisraeli tippkokkade valmistatud peenete õhtusöökide eest.

Ehkki süüdistus ei puuduta Sara Netanyahu meest, määrib see tõenäoliselt ka tema mainet, mis on viimaste sündmuste najal riigis märkimisväärselt tõusnud, eriti pärast USA-poolset Jeruusalemma tunnustamist Iisraeli pealinnana. Ka Benjamin Netanyahut ennast saadavad kahtlustused, tema puhul korruptsioonis. Gaza-Iisraeli piiril toimuva konflikti ning Jeruusalemma-saaga valguses on Netanyahu korruptsioonijuhtum mõnevõrra üldsuse tähelepanu alt minema lipsanud. Iisraeli politsei kahtlustab peaministrit pistise võtmises, pettuses ja usalduse rikkumises kahes eraldiseisvas juhtumis ning need on hetkel uurimise all. Netanyahu eitab süüdistusi.

Sara Netanyahu populaarsus pole kunagi olnud väga suur, ekstravagantses ja pillavas elustiilis on daami ennast, kuid ka abielupaari mitmel korral süüdistatud varemgi. Praeguse ametliku süüdistuse kohaselt tellis ta peaministri residentsi eineid riigi parimatelt kokkadelt, seda hoolimata sellest, et majas on riigi palgal oma kokk olemas.