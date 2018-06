Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) on pikka aega seisnud miljarditehase rajamise vastu, leides, et sellel oleks laastav mõju Eesti keskkonnale. EMA koordinaator Linda-Mari Väli on enda sõnul aga üllatunud valitsuse värskest otsusest, mille järgi hakatakse tegema tööd hoopis selle nimel, et lõpetada tselluloositehase eriplaneering, mitte seda toetada. „See on äärmiselt positiivne,“ ütles Väli.

EMA koordinaatori sõnul oli rahvas tehase vastu, kuna faktid näitasid, et see jätaks loodusesse oma sügava jälje. „See, et valitsus rahva tahte järgi käitub, see on tegelikult elementaarne. Üllatus on see aga sellepärast, et olen valitsuse suhtes skeptiliseks muutunud,“ selgitas Väli, kes poleks enda sõnul arvanud, et riik võiks tulla rahvale vastu, kuna pikalt on toetatud investoreid, kes tahaksid Eestisse rajada miljarditehast.

Teatavasti on EMA lubanud tselluloositehase vastu minna kohtusse, kuid valitsuse viimase sammuga võib see kaotada oma vajaduse. „Meil oli see plaanis just seoses selle eriplaneeringu küsimustega, kuna see võeti riigi poolt vastu teades, et see on vastuolus Euroopa Liidu veedirektiiviga [mille eesmärk veekeskkondi kaitsta ja parandada] ja tegelikult Euroopa Liidu seadusega,“ rääkis Väli. „Aga kui nüüd eriplaneering lõpetatakse, siis kaob väga palju probleeme.“

See, et asju plaanitakse hakatakse ajama senisest teistmoodi, ehk riikliku tasandi asemel kohalikul, ei tähenda Väli sõnul seda, et EMA lõpetaks vastutöötamise tselluloositehasele. „Tehas otsustaks üsna palju ära seda, kuidas metsa majandatakse ning sellega me ei saa leppida.“

Väli sõnul ei seista põhimõtteliselt metsa väärindamise vastu. „Kui tehased prooviksid teha 21. sajandi tooteid uuenduslikul tehnoloogial, mis kindlasti ei ole tselluloos, vaid näiteks puidukiud, millest tehakse riideid, siis põhimõtteliselt on see ju tervitatav. Meil on juba täna väga palju tehaseid, mis mõttetult raiskavad metsa, nagu näiteks bellett või tselluloositehas,“ ütles ta. „Selge on, et puidutööstus on olemas ja seda ei saa Eestist ära kaotada. Ma usun, et rahval ei tohiks midagi olla tõeliselt uuenduslike ja loodussõbralike lahenduste vastu.“