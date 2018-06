Turistide kasvav huvi piiripostiga pilti teha viis piirivalvurid mõttele avada Saatse muuseumi juures EV100 piiripost, mida kõik huvilised piiri rikkumata uudistada saavad.

Saatse piirivalvepunkti juht Arvi Suvi ütleb, et piirivalvurid saavad igal aastal Saatse piirilõiku kümneid väljakutseid, kus piiritsoonis viibivad turistid teevad endast piiripostiga pilti. Kuna piiripostid paiknevad piirirežiimi alas, ei tohi kõrvalised inimesed seal viibida, räägib Suvi.

Mullu said piirivalvurid Saatse kandis 12 häiret piirialale, kus turistid uudistasid piiriposte või tegid nende taustal fotosid. Tänavu on sarnaseid vahejuhtumeid olnud neljal korral.

Ta kirjeldas, et selliste piiririkkumiste hulk kasvab ühes suvesoojaga, mil kohalikud ja ka kaugemad külalised Setomaa piiriäärsetel aladel vaatamisväärsustega tutvuvad. Eestlaste kõrval on piiripostide uudistamiselt tabatud muuhulgas näiteks ka sakslasi, soomlasi, hollandlasi ja teisi.

„Piirivalvuritena oleme uhked, et tänavu sai kogu idapiir Eesti Vabariigi piiripostidega tähistatud. Piiripostide paigaldamine on oluline samm kogu välispiiri ehitusprojektist, iga piiripost idapiiril aga tähendusrikas sümbol oma riigist ja selle turvalisusest. Soovime, et kohalikud ja külalised saaks sellest osa piiri rikkumata. Nii paigaldasime 21. juunil Saatse muuseumi juurde näidispiiriposti, kus iga huviline seda uudistada ja pildistada saab,“ rääkis kordonijuht.