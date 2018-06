Sel suvel kuuendat korda toimuv Beach Grind avalikustas täieliku esinejate nimekirja. Pärnu rannas 6.-7. juulil toimuv rannafestival toob kahe päeva jooksul elektroonilise muusika sõpradeni ühtekokku 15 artisti, nende seas Jauz (USA), Macky Gee (UK), kohalikud suurnimed Lemon Fight ja Watewa, trummi ja bassi pioneer Sound In Noise ja Soundcloudist kuulsaks saanud magamistoa-räppar nublu.

Spetsiaalselt Beach Grindi jaoks ehitatud bangalo stiilis laval rõõmustavad elektroonilise muusika sõpru kohalikud ja välismaised staarid, Grind peosarja residendid ja tuntud peosarjade dj-d. Lisaks tutvustab festival külastajatele uusi ja paljulubavaid uusi nimesid.

“Beach Grindi artistide valik sisaldab pea kõiki tänapäevase klubimuusika tahke. Peaesinejateks oleme kohale lennutamas kaks kõige olulisemat elektroonilise muusika artisti Jauz ja Macky Gee, kes on absoluutsed globaalsed tipud. Lisaks on valikus kõige edukamad Eesti elektroonilise muusika artistid Lemon Fight, Wateva ja Sound In Noise, kes on lained löömas ka välismaal. Lisaks kohalik räpifenomen nublu, pidudesari Rämmar ja Eesti klubimaastiku kõige ägedamad DJ’d,“kommenteerib Kaarel Sein, Beach Grindi korraldaja ja üks peosarja asutajatest.

Harva esineva Lemon Fighti liikme Joosep Järvesaare sõnul, kes on samuti üks Grindi asutajatest, saab nende eesolev esinemine olema bänger. „Seda on keeruline sõnadesse panna, sest selle energiaga, mis me lavalt publikusse saadame, võiks kogu Baltikumi majapidamise talveperioodil ära kütta,“ kergitab Järvesaar saladusekatet eesolevalt esinemiselt. Festivalil astub üles ka salapärane ja fenomenaalne nublu, kelle edulugu sai alguse Soundcloudist ning on talle tänaseks toonud tähelepanu üle terve Eesti.

Beach Grind toimub 6.-7. juulil Pärnus, klubis Sunset. Esimesel päeval astuvad festivali välilaval üles Jauz (USA), Lemon Fight, Futuristik, Denry ja Candy Drive, siselaval esinevad Sound In Noise, Coverk x Byte, Nix & Johnny ja Grind Allstars. Festivali teisel päeval astuvad välilaval üles Macky Gee (UK), Watewa, Relanex, MHKL & XANE ning Coverk x Byte. Siselaval esinevad Rämmar DJ’s, Nublu (Live), Candy Drive ja QRX.