President Kaljulaidil on täna juba teine kõrge külaline Kadriorus vastu võtta – Eestit külastab Gruusia president Giorgi Margvelašvili.

Margvelašvili on siin koos Islandi president Guðni Thorlacius Jóhannessoni, Leedu president Dalia Grybauskaitė, Läti president Raimonds Vējonise, Poola president Andrzej Duda ja Soome president Sauli Niinistöga tähistamaks Eesti vabariigi sajandat sünnipäeva. Presidendid kuulavad kõik koos reedel tudengifestivali Gaudeamus avakontserti.

„On eriliselt pidulik ja sümboolne, et saame tähistada oma sünnipäeva koos riikidega, kes mõistavad, mida tähendab loota ja tegutseda selle nimel, et saaksime lõpuks õiguse ise oma saatust määrata,“ ütles president Kaljulaid. „Laulmine ja tantsimine on oluline osa iga riigi identiteedist ja et ka üliõpilaslaulupidude traditsioon sündis just Eestis, siis sai küllakutse just selleks ajastatud,“ lisas ta.