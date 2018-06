Telekanal ABC tegi USA menusarjale "Roseanne" nimiosatäitja Roseanne Barri rassistliku kommentaari tõttu maikuus lõpu. Fännide lootus, et ülejäänud tegelaskujud võiksid jätkata sõsarsarjas, võib Hollywood Reporteri teatel täituda.

Hollywood Reporteri andmeil on Roseanne Barr nõustunud taanduma enda loodud sarjast ja tegelaskujudest, et "Roseanne'i" tegelaskujud ja võttemeeskond saaksid sõsarsarjaga edasi liikuda. Küllap saaks ta selle eest kopsaka hüvitise. Uue seriaali keskmes on Roseanne'i tütar Darlene (Sara Gilbert).

Oma nõusoleku sarjas osaleda on andnud ka Roseanne'i abikaasat ja õde kehastavad John Goodman ja Laurie Metcalf. Kokkuleppe kohaselt teenivad nad uues seriaalis iga osa eest sama palju, kui nad pidanuksid saama iga osa eest "Roseanne'i" uuel, kuid skandaali tõttu ära jäänud hooajal - 250 000 dollarit.