Täna kell 13.07 algas ametlikult suvi. Tallinnas on aga soojad ja päikselised ilmad asendunud vihma ja pilvedega.

Üksikud inimesed olid ka tänase sombuse ilma korral randa jõudnud, näiteks Moskvast pärit kirurg Aleksei ja tema naine Yana. "Siin on väga rahulik," kiitis Aleksei tühja randa. "Mulle meeldib. Moskvas on jube palju inimesi, nii et Tallinn on hea vaheldus. Siin istudes on näha vaid metsa, liiva ja merd."

Küsimusele, miks ta jalgpalli MM-i ajal Moskvast ära tuli, vastab paarike naeruga. "Meie maja on otse staadioni kõrval. Seal ei kannata elada praegu, liiga palju müra," selgitab Aleksei. "Võistluste ajaks võtsin puhkuse ning tulin Eestit vaatama."

Rannal tegutsesid jõudumööda noored purjetajad, kellele tänane ilm niiväga ei meeldinud. "Külm oli!" hüüdis purjelauda sõbraga tassiv Paula. Üldfüüsilist instrueeriv treener väitis aga, et just selline ilm on purjetamiseks paras. "Eile-üleeile oli väikeste jaoks liiga tormine meri. Täna on parajalt sombune, vahel on lained suuremad, vahel väiksemad."