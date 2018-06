Tartu raudteejaamas 16. mail maha põlenud juhtimiskeskust taastama ei hakata, Eesti Raudtee otsustas vana releedel põhineva süsteemi asemel hankida Tartusse moodsad automaatseadmed, praegu toimib raudteeliiklus Tartu jaamas osaliselt käsitsi.

„Valmistume ette uueks hankeks, et soetada kaasaegne mikroprotsessoritel põhinev juhtimissüsteem,“ ütleb Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles. „Kulud uue kaasaegse süsteemi rajamiseks on täpsustamisel, kuid taolised süsteemid on kallid ning me räägime siin miljonitest eurodest.“

Palju aega see võtab, ei oska Lilles öelda: „Seda juba selgitab konkreetne Tartu liiklusjuhtimissüsteemide hange. Prioriteedid on tiheda liiklusega piirkonnad, mis saavad tõenäoliselt ajalises mõistes varem kaasaegsed lahendused.“