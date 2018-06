Jermaine (63) rääkis DailyMail.comile, et Joe Jackson on jäänud väga põduraks. "Tal pole enam palju aega jäänud. Pere peab tema voodiveerel olema - see on meie ainus eesmärk isa viimasteks elupäevadeks."

"Keegi ei teadnud, mis toimub - me ei peaks manguma, anuma ega sõitlema, et oma isa näha, eriti praegusel ajal. See on valus," avameelitses Jermaine Jackson. "Meile ei öeldud, kus ta on, ja me ei saanud täit pilti. Isegi arsti käest mitte. Ema oli murest hullumas!"

Daily Maili teatel kannatab Joe suhkruhaiguse ning usutavasti ka vanadusnõtruse all. 2015. aastal elas ta Brasiilias üle insuldi, mille tagajärjel jäi ajutiselt pimedaks.

11 lapse isa Joe alustas 1960. aastal oma poegade Jackie, Tito ja Jermaine'i mänedžerina. Kui kampa lõid ka nooremad pojad Marlon ja Michael, sündis Jackson 5, mis pääses 1969 Motown Recordsi leivale ning millest sai ülemaailmne sensatsioon.