Tihti kogutakse aasta vältel jaanilõkke tarbeks erinevat põletusmaterjali. Eesti ornitoloogiaühingu kommunikatsioonijuhi Meelis Uustali sõnul võivad aga rohkem kui nädal enne jaanipäeva kokku kuhjatud lõkkeasemetes pesitseda linnud.

Maapiirkondades on lindude lõkkeasemetes pesitsemise tõenäosus suurem, kui linnaaedades, sest linnas on lõkkeasemed väiksemad ja pesitsemine ei tundu lindudele turvaline. Linnuliike, kes pahaaimamatult oksahunnikusse elama võivad asuda on mitmeid ja see oleneb paljuski lõkkeaseme asukohast. Ornitoloogiaühingu arvates valivad kõige sagedamini sellise pesakoha linavästrik ja punarind, aga sobivate tingimuste korral võib lõkkeasemetes pesitseda ka mõni põõsa- ja roolinnuliik, karmiinleevike ja isegi kaitsealune punaselg-õgija.

Kui olete märganud, et mõni lind kasutab lõkkeaseme väljaulatuvaid osi istumis- või laulmispaigana või märkate linde lõkkeaset külastamas või selle juures ärevalt häälitsemas ja lendamas, siis kõik need märgid viitavad pesitsemisele.

Kuidas käituda?