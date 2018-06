Tartu linnapea Urmas Klaas on rahul valitsuse otsusega lõpetada puidurafineerimistehase eriplaneering.

"Tartu on nõudnud eriplaneeringu lõpetamist ja vabariigi valitsuse kabinetiistungi tänane otsus on samm õiges suunas," kommenteeris Klaas Õhtulehele.

"Paneme aga tähele, et valitsus on otsustanud eriplaneeringu koostamise lõpetamise menetluse algatamise ja tegelikku lõpetamise otsust veel ei ole.," juhits linnapea tähelepanu ning lisas, et Tartu linnavalitsus jälgib edasist protsessi suure huviga ja on valmis valitsusega tegema heal meelel koostööd lõpetamiseks vajalike argumentide sisustamisel.

"Kuna praegu ei ole veel tehtud eriplaneeringu lõpetamise lõppotsust, jätkame samas oma senist tegevusplaani ja ei näe põhjust kohtukaebusest loobumiseks. Ka minister Mäggi osundas teisipäevasel linnavolikogu erikomisjoni koosolekul võimalusele, et eriplaneeringu lõpetamise menetlus ei pruugi lõppeda eriplaneeringu lõpetamisega."