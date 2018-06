Täna keskpäeval põrkasid Tallinna ringteel Keila ja Saue vahel kokku veoauto ja päästeauto.

Politse pressiesindaja sõnul põrkasid Tallinna ringtee 36 kilomeetril kokku alarmsõitu tegev päästeauto ja vastasuunavööndisse kaldunud veoauto. Õnnetuses osales ka kolmas veok. Pressiesindaja sõnul õnnetuses keegi raskelt viga ei saanud.

Õnnetuspaigalt mööda sõitnud meesterahva sõnul oli päästeameti auto sõitmas Saue suunal. "Vilkurid katusel töötasid, ehk siis arvata võib, et sõitsid kutsele," ütles ta. "Õnneks ei näinud, et keegi oleks vigastada saanud. Päästejaid hakkasid kohe ka liiklust korraldama. Ei lubanud seal seisma jääda."

Põhja päästekeskus kommunikatsioonijuht Jane Gridassov ütles, et Keila päästekomando päästjad olid õnnetusse sattumise hetkel teel väljakutsele. „Inimene palus päästjaid järelvalveta jäetud lõkke juurde appi ja sinna väljakutsele nad parasjagu olidki sõitmas,“ rääkis Gridassov. „Kuna nad sattusid aga õnnetusse, sõitis väljakutsele teine päästemeeskond ja olukord sai laendatud.“ Samuti kinnitab ta, et õnnetusse sattunud päästjatega on kõik korras.

Liiklus sündmuskohal on häiritud ja politsei soovitab avariipaika vältida.