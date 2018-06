Ratase sõnul takistab kohaliku kogukonna ja omavalitsuste vastuseis tehase eriplaneeringu elluviimist ning seda ilmestavad ka mitmed kohtuvaidlused. "Olen korduvalt rõhutanud, et valitsus ei soovi juba eos nullida ettevõtjate initsiatiivi. Ettevõtted ja suured investeeringud loovad inimestele töökohti ja kasvatavad terve ühiskonna jõukust. Samas on selge, et kohaliku kogukonna arvamust arvesse võtmata tööstust rajada ei saa," ütles ta.

Riigihalduse minister Janek Mäggi lisas, et valitsus leidis pika arutelu käigus, et sellisel kujul edasi minna ei saa. "See tähendab, et rahandusministeerium valmistab ette põhjendused ja kuulab ära ettevõtjad. See võtab paar-kolm kuud ja siis saab selle eriplaneeringu lõpetada."

Mäggi rõhutas, et otsus eriplaneering lõpetada ei tähenda, et valitsus ei soovi, et tehas üldse Eestisse ei tuleks, vaid otsus oli seotud konkreetse eriplaneeringuga.

Lõpetamise menetlust alustab rahandusministeerium. "Selle protsessi käigus suhtleme ettevõtjatega, et otsida võimalikke lahendusi," ütles Mäggi, kelle sõnul eeldab see ettevõtjate kokkuleppeid kohalike elanikega.