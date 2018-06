Enne Peruu talve ametlikku algust tabas riiki külmalaine. Pakane on nõudnud juba sadade inimeste elu.

Peruu tervishoiuministeeriumi andmeil on kopsupõletiku ja gripi tagajärjel surnud 604 kohalikku. Levimas on A tüüpi gripp ehk seagripp. Enim haigestunuid on Limas. Sellele järgnevad Piura, Puno ja Cuzco, vahendab iceagenow.info.

Mõnedes kohtades, nagu näiteks Punos, on temperatuur langenud viisteist kraadi alla nulli.