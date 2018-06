Täna arutab valitsus, kas tselluloositehase rajamise eriplaneering peatatakse või ei. IRLi liikmest keskkonnaminister Siim Kiisler usub, et sõltumata tänasest otsusest on kahjustav mõju majanduskeskkonnale juba tekitatud.

„Kui mitu kohalikku omavalitsust ütleb selgelt välja, et meil pole seda investeeringut vaja ja me ei taha seda näha, siis eks see ongi see sõnum,“ ütles Kiisler Äripäeva hommikuprogrammile antud intervjuus.

Kiisler möönas, et suur vastasseis tehasele on üllatanud paljusid, sest kui eriplaneering möödunud aasta maikuus – rohkem kui aasta tagasi – algatati, siis ei olnud mitu kuud sellist vastuseisu kuskilt näha.