Riigikogu saadik ja Reformierakonna liige Deniss Boroditš käis Peterburis jalgpalli maailmameistrivõistlustel ringi Vene värvides, idanaabri trikoloor õlul. Riigikogu esimees Eiki Nestor seda heaks ei kiida ning usub, et seeläbi tegi Boroditš enda kohta tõsise avalduse.

Küsimusele, kas reformierakonna saadiku käitumine teda häiris, vastab Nestor: "Häirib küll! See aga ei tähenda, et mul peaks olema võim nende üle otsustada. Ma pole siin direktor, vaid rahva esindaja." Nestor usub, et vene värvide ja lipu kandmise näol on tegemist jõulise sõnumiga, mis avaldub järgmistel riigikogu valimistel temale antud häältes.

Nestor arvab, et Deniss Boroditši tegevuse eetilisuse osas peavad valijad langetama otsuse ise, sest nemad on ta riigikokku valinud. "Seda ei otsusta riigikogu esimees. Riigikogu liikmed on vabad kandma mistahes värve nad soovivad."

Reformierakonna esinaine Kaja Kallas ei näe Vene värvide kandmises suurt probleemi, sest tegemist on spordiüritusega. "Eesti ei mänginud ju?" küsib ta. "Ma küll jalgpalli põhjal ei hakkaks tegema mingeid etteulatuvaid järeldusi. Kuna Eesti seal maailmameistrivõistlusel ei osale, pole võimalik ka otseselt Eestile kaasa elada. Ma arvan, et sport tuleks poliitikast ikka hoida eraldi."

Samal seisukohal oli ka Reformierakonna peasekretär Kert Valdaru: "Loodan, et Deniss tuleb Venemaalt tagasi terve ja rõõmsana. See on iga kodaniku vaba valik, millise jalgpallimeeskonna fänn ta on ja kuidas ta seda väljendab."