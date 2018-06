Täna arutab vabariigi valitsus kabinetiistungil tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamist. Valitsuse koalitsioonist on planeeringu lõpetamise poolt kindlat erakond Isamaa. Selle valitsusliige Urmas Reinsalu usub, et samasugusele seisukohale jõuab ka valitsus. „Meie selge liin on, eriplaneering tuleb ära lõpetada,“ ütles Reinsalu enne kabinetiistungit. Õhtulehele teadaolevalt on koalitsioonierakonnad pidanud viimastel päevadel nõupidamisi, kus ühe punktina on arutatud ka Tartumaale plaanitava tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamist. Kuluaarides liikuva info järgi ei ole koalitsioonipartneritel ühtset seisukohta. Leidub neid, kes tahaksid eriplaneeringuga jätkata, aga ka neid, kes tahaks selle lõpetada. Olenemata sellest, millise otsuse teeb valitsus, teeb see valitsuse tervisele haiget. Juttude järgi on see Ratase valitsuse kõige raskem proovikivi. Poliitilistes ennustusmängudes on koefitsient õrnalt eriplaneeringu lõpetamise poolt.

Erakonna Isamaa valitsusliige Urmas Reinsalu sõnul arutasid eile õhtul erakonna ministrid tänaseid valitsuse kabinetiistungil jutuks tulevaid küsimusi, mille hulgas puudutati ka tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamist. „Meie selge liin on, eriplaneering tuleb ära lõpetada,“ rääkis Reinsalu, lisades, et erinevate ministrite väljaütlemiste kõrval on oluline see, milline on erakonna seisukoht. „Isamaa seisukoht selles küsimuses on selge ja minu arusaam on, et me jõuame [ka valitsuses] seisukohale, et see planeering tuleb lõpetada.“

Reinsalu selgituste järgi pole tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamisel valitsuse tervisele erilist lööki, kuna tegu ei ole ideoloogilise või väärtustele põhineva konfliktiga. „See on üks konkreetne juhus, üks konkreetne probleem.“ Keskerakond: arutame asja kabinetiistungil Õhtulehele teadaolevalt on eriplaneeringu lõpetamise osas ebaselgel seisukohal Keskerakond. Õhtulehel õnnestus enne valitsuse kabinetiistungit telefonitsi vestelda maaeluminister Tarmo Tammega, kell sõnul ei ole tema erakonna ministrid eraldi kokku saanud, et eriplaneeringu küsimust arutada. „Hakkame seda asja kohe [valitsuse kabinetiistungi] arutama,“ ütles Tamm istungile liikudes. „Minu lõplik seisukoht selgub arutelude käigus, sest on ebaselge, kuidas planeeringu lõpetamine toimub? Kas on võimalik muuta planeeringu ala asukohta jne. Üks on selge – Tartu ja Tabivere rahva arvamusega tuleb arvestada.“ Lehele teadaolevalt on sotsid eriplaneeringu lõpetamise poolt, mida kinnitas sotsidest siseminister Andres Anvelt. Viimati arutaasid sotside ministrid küsimust eile õhtul, kus jõuti ühtsele seisukohale, et eriplaneering tuleb lõpetada. „Oleme nö tselluloositeemat arutanud viimasel mitmel kuul väga paljudes vormides erakonnas, juhatustes ja meie ministrite koosolekutel. Seisukoht on olnud ühtne, kui on kohaliku kogukonna nii suur vastaseis, siis kaalub see kindlasti majandusliku huvi üle,“ ütles Anvelt. „Eriplaneeringu koostamine tuleb meie seisukohalt lõpetada. Valitsuses võetakse aga otsuseid vastu konsensuslikukt. Olen kindel, et me leiame konsensuse lõpetamiseks. Küll arvame, et meie metsatööstus vajab kindlasti kõrgemat lisandväärtust, kuid antud juhul peab otsima alternatiive.“ Ühtlasi oli Anvelt, sarnaselt Reinsaluga, seisukohal, et otsus ei mõjuta kuidagi valitsuse tervist. „Arutelu on olnud igati konstruktiivne ja kuluaarides levivad pigem kuulujutud ja poliitiliste oponentide soovunelmad,“ täpsustas siseminister.