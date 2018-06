Erki Noole poeg Robin jagas oma Instagrami kontol pilti lõpuaktuselt, millelt on näha, et noormehest on sirgunud tõeline hurmur.

Robin Nool astub oma isa jälgedes ning on tubli spordipoiss. Eelmise aasta lõpus püstitas ta U20 vanuseklassi teivashüppes uue Eesti rekordi.

Lisaks sellele on noormehel väga hea stiilitunnetus. Vaata pilti ja veendu ise!