Eile keskpäeval teatati häirekeskusele tulekahjust Pärnu maakonnas Tori vallas Kilksama külas Rääma turbarabas, kus põles rabapinnas ning mets 31 hektari ulatuses. Öösel pandi tule levikule piir.

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits ütles, et täna öösel kell 02.00 pandi tulekahju levikule piir ning kustutustöid jätkati hommikul.

"Tänane ilm soosib igati põlengu kustutamist, kuna sajab vihma ning tuul on vaibunud," lisas Moorits ning viitas, et rabas on tänahommikuse seisuga järelkustutustöödel ligi 20 inimest.