Island oli esimene riik, kes toona oma mainega riskides tunnustas Eesti taasiseseisvumist ja on nüüd taas meie kõrval, et aidata Põhjala riikidel digihüppeks valmistuda, ütles president Kaljulaid täna Islandi presidendi Guðni Thorlacius Jóhannessoniga kohtudes.

“Ilmselt teab iga eestlane, et Island oli esimene riik, kes 22. augustil 1991. aastal tunnustas meie taasiseseisvumist ja aitas nii kaasa meie tagasitulekule iseiseisvate riikide perre,” ütles president Kaljulaid pärast kohtumist. Riigipead rääkisid ka digikoostööst ja kuidas siia kaasata teised Põhjala riigid. “Lisaks Soomele on nüüd ka Island meiega samal tehnilisel platvormil, sest Islandi X-tee peaks kasutamiseks valmis saama juba juunis,” selgitas president Kaljulaid kohtumise järgsel pressikonverentsil lisades, et see annab riikidele ühiseks digitoimetamiseks lõputult võimalusi. “Peame võtma eesmärgi luua kõikidele Põhjala riikidele vähemalt võimekuse tunnistada üksteise digiallkirju – e-Eestist peab välja kasvama e-Põhjala ja Island on siin meie tugev partner,” lausus Vabariigi President.

Presidendid vestlesid ka rahva tervishoiust ja liikumise mõjust sellele. Island on oma süstemaatilise ja kogu elanikkonda hõlmava lähenemisega suutnud teha märkismisväärseid edusamme. Riigipea sõnul on Eesti jaoks tegemist olulise valdkonnaga, kus saame koostööd teha. Ühtlasi räägiti tihedast kultuurikoostööst, millest kõige nähtavam on läbikäimine muusika valdkonnas.