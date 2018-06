Toomi sõnul ei ole tehast rajades võimalik mitme tuhande inimese arvamusest rulliga üle sõita.

Ida-Virumaa valijaid esindav Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom ütles eile, et praeguseks on võimalus rajada tselluloositehas Tartu lähistele läinud. Täna otsustab Keskerakonna juhitav valitsus, kuidas tehase ehitamisega edasi minna. Kuna kaks koalitsioonipartnerit, sotsid ja Isamaa, toetavad eriplaneeringu lõpetamist, on tõenäoline, et valitsus sellise otsuse ka teeb.

Toomi sõnul pole Ida-Virumaa inimeste arvamust tselluloositehase kohta küsitud ja tavainimesteni pole debatt jõudnud. Kui jõuaks, ei usu Toom, et Ida-Virumaa inimestelt tuleks mingit protesti.

