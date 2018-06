"Eesti laulult" tuule tiibadesse saanud Liina Ariadne ja tema videoblogijast poiss-sõber Martti Hallik on YouTube'is avaldanud video, kus lõbusalt alanud nädalavahetust saadavad ehmatavad ootamatused.

Videos on näha, kuidas pisarsilmne Liina Ariadne ehmub pärast politsei noomitust. "Politsei pidas auto kinni, Liina nutab natukene. Pole hullu, kohe vaatame, mis siin saab," räägib Martti videos.

"Ehmusin ära, sest ma jälgisin märke, aga see tuli nii suure kiirusega, et ma ei näinud," selgitab Liina olukorda. "Märk tuli suure kiiruga või?" naerab Martti selle peale. "Kõik on korras, meil on clickbait vähemalt olemas," üritab poiss Liina tuju paremaks teha.

Vaata tekkinud segadust lähemalt videost!