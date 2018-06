Teisipäeval Haapsalut külastanud riigipea Kersti Kaljulaid ütles, et tselluloositehase investorid peavad alustama otsast peale ja minema otse omavalitsuste jutule.

Kaljulaid vastas küsimusele, kas tselluloositehase eriplaneeringut peaks jätkama, et usaldus selle konkreetse planeeringu suhtes on niimoodi kadunud, et ausam oleks minna ja rääkida kohalike omavalitsustega ükshaaval ja uuesti, kirjutas Lääne Elu.

Mitu omavalitsust on teinud pakkumise, et nemad oleks huvitatud tselluloosikombinaadist. Midagi läks kusagil valesti, ei olegi mõtet otsida süüdlasi, aga see on valesti läinud.