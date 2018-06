Alžeeria katkestab eksamite perioodiks üleriigiliselt internetiühenduse.

Netiteenuse kasutamine on Alžeerias häiritud 20. juunist kuni 25. juunini, vahendab BBC. Internetiühendus kaob tunniks iga eksami alates. Veelgi kehvemad lood on Facebookiga, see jääb kohaliku haridusministri Nouria Benghabriti sõnul blokeerituks kogu eksamiperioodiks.

Äärmuslikud meetmed võeti vastu seoses 2016. aastal juhtunuga. Nimelt lekkisid toona internetti testide küsimused ja ka vastused.

Benghabriti väitel oli sellise otsuse langetamine küll ebamugav, kuid tema sõnul ei tohiks haridusministeerium võimalikesse leketesse suhtuda passiivselt.