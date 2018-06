Politsei selgitas välja, et möödunud reedel Kuivastu sadamas ei kukkunud 24-aastane mees parvlaevalt Tõll vette, vaid hüppas. “Oleme praeguseks lisaks sadamakaameratele kontrollinud ka laevakaamerate salvestisi ja tuvastanud, et mees hüppas laeva ning kai vahelisel alal vette,” ütles Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar ajalehele Meie Maa.

24-aastase mehe kadumine selgus, kui temaga koos olnud tuttav läks Kuivastus praamilt maha ja avastas, et mees praamilt maha ei tulnud. Laeva kaamerate salvestisi kontrollides selgitati välja, et mees ei ole praamilt maha läinud ja sadamakaamera salvestiselt on näha, et kell 10.39 hüppab või kukub praami välistekil viibinud mees vette.