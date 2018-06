Tervise- ja tööminister Riina Sikkut tunnistab, et ka Eestis ei ole patsiendiohutuse tagamisega süsteemselt tegeletud.

Sikkut möönab, et siiani ei ole keegi reageerinud juhtumitele, kus Eesti arstid on saanud välismaal töötamise keelu. "Kõigi jaoks on see praegu uus olukord," tunnistab Sikkut Eesti Päevalehes välja toodud info valguses. Artiklist selgus, et 13 Eesti arsti on saanud Soomes arstina töötamise keelu, kuid kuus neist töötavad Eestis edasi ning ükski amet pole sellele reageerinud ega uusi tööandjaid teavitanud.

Ministri sõnul on praegune süsteem terviseameti jaoks ebamugav. "Eesti pääseb küll ligi Euroopa Liidu ühisesse registrisse, kus on kõik andmed arstide kohta, kes on kusagil liikmesriigis saanud arstina praktiseerimise keelu, kuid see register on väga mahukas, sinna lisatakse umbes 60 uut nime päevas ja eestlased tuleks sealt üles otsida," selgitas Sikkut.

