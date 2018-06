Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse rekonstrueerimisel omaniku järelvalvet teinud Teet Järvet jäi süüdi 50 000 euro altkäemaksu nõudmises ehitajalt, kuna riigikohus ei rahuldanud tema kaebust .

Süüdistuse kohaselt küsis Teet Järvet koos kolleegiga ehitaja juhatuse liikmelt ja ehitusjuhilt 50 000 eurot, lubades vastutasuks, et omanikujärelevalve ei järgi kutsehariduskeskuse objektil ehitustöödele kehtestatud nõudeid ja ehitaja saab objektil teha töid ilma omanikujärelevalve takistusteta. Harju maakohus tunnistas Järveti süüdi ja karistati tingimisi vangistusega. Tallinna ringkonnakohtu otsusega tühistati maakohtu otsus osaliselt kaitsjate tasutaotluste läbi vaatamata jätmise osas. Ringkonnakohus muutis maakohtu otsuse põhiosa, jättes sellest välja järelduse, et Järvetil ei olnud juba ehitusjärelevalve lepingu sõlmimisel kavatsust lepingu täitmiseks. Muus osas, sh Järveti süüdimõistmises ja karistamises, jäi maakohtu otsus muutmata. Sel nädalal ei rahuldanud riigikohus Järveti kassatsioonkaebust. Riigikohtu kolleegium nõustub maa- ja ringkonnakohtu põhjendustega karistuse mõistmisel ega jaga kaitsja arvamust, et Järvetile karistuse mõistmisel on kohaldatud ebaõigesti materiaalõigust.