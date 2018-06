Riigihalduse ministri Janek Mäggi sõnul ei ole Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) omanduses oleva Eesti Rahva Muuseumi (ERM) endise näitusemaja võõrandamises jätkuvalt konsensust leitud ning protsessis edasiminekuid ei ole.

"Kinnistu müügiprotsess on peatatud, kuna konsensust müügi osas ei ole seni olnud. Endiselt on huvi Kuperjanovi 9 kinnistu omandamiseks nii Tartu linnal kui Korporatsioonil Sakala. Pärast 2017. aastal tühistatud enampakkumist, mille raames RKAS kinnistut võõrandada proovis, märkimisväärseid edasiminekuid olnud ei ole," ütles Janek Mäggi BNS-ile.

Mäggi sõnul peaksid Tartu linn ja korporatsioon Sakala hoone tuleviku osas kokkuleppele jõudma. "Olen Tartu abilinnapea Monica Rannaga küsimust arutanud. Tegin ettepaneku Sakalaga kohtuda ja võimalusel leida kompromiss. Usun, et see on kõige loogilisem lahendus ja ka täiesti võimalik," lisas minister.

"Loomulikult ongi väga keeruline öelda, kas õigem on võõrandada kinnistu enampakkumisel kõrgeima hinna teinud pakkujale või oluliselt väiksema hinna eest kellelegi teisele, kel on selge ühiskondlik roll hoone edasisel majandamisel. Tartu linnal on plaan hoone rakendamiseks olemas, olemas on ka reaalne vajadus," märkis Mäggi.

Ministri sõnul ei ole veel selge, kas ja kuidas hoone võõrandamisega edasi liikuda. "Majanduslikult oleks riigile kasulikum kuulutada välja avalik enampakkumine, kuid tingimata ei pea, kui selleks on ühiskondlik huvi. Ootame ära, kuidas Tartu ja Sakala läbirääkimised lähevad ja langetame otsused sellest tulenevalt," sõnas Janek Mäggi.

Üliõpilaskorporatsioon Sakala vilistlaskogu otsustas mullu aprillis osta Riigi Kinnisvara AS-ilt enampakkumise ja läbirääkimiste käigus Tartus asuva endise ERM-i näitusemaja pakkudes selle eest 610 000 eurot. Sakala plaanis hoone anda pikaajalisele rendile Tartu linnavalitsusele, et selles saaksid tegutseda Tartu sotsiaal- ja kultuuriasutused.

Kuid kuna Tartu linn soovis saada hoonet endale, viidates avalikule huvile ja saates vastavasisulise kirja toonasele riigihalduse ministrile Mihhail Korbile, siis tühistas Riigi Kinnisvara AS (RKAS) enampakkumise ning peatas hoone müügi protsessi.

Riigihalduse minister Mihhail Korb tegi eelmise aasta juunis otsuse, et riik ei anna RKAS-i juhatusele ja nõukogule nõusolekut Tartu linnas Kuperjanovi tänav 9 asuva kinnisasja võõrandamiseks MTÜ-le Korp! Sakala Vilistlaskogu hinnaga 610 000 eurot. Ühtlasi otsustas riik võõrandada hoone Tartu linnavalitsusele hinnaga 500 001 eurot lähtuvalt kinnistu avalikes huvides kasutamise eesmärgist.

RKAS-i toonane juht Urmas Somelar keeldus hoonet aga enampakkumise hinnast ligi 100 000 eurot odavamalt Tartu linnale müümast. "Riigile kuuluva äriühingu juhatuse liikmena ei saa ma nõustuda äriühingule rahalise kahju tekitamisega ning täna hommikupoolikul saatsin sellekohase ametliku kirja ka Riigi Kinnisvara nõukogu liikmetele. Ma loodan, et hiljuti ametisse nimetatud uus nõukogu koguneb peatselt, et selle hoone võõrandamise küsimuses otsus teha," ütles Somelar mullu juunis.

Juulis tegi RKAS-i nõukogu üldkoosolekule ettepaneku, et ERM-i endine hoone tuleks panna kas uuele avalikule enampakkumisele või tagastada riigile RKAS-i aktsiakapitalist väljaarvamise teel.

Vara riigile tagastamisel saab riik analüüsida kohaliku omavalitsuse avalikku huvi antud objekti suhtes ning otsustada vara kohalikule omavalitsusele võõrandamise tingimuste üle. Avaliku enampakkumise korraldamise korral tagatakse ettevõttele nii majanduslikult parima hinna väljaselgitamine, kui ka kõigi ostuhuviliste võrdne kohtlemine, märkis nõukogu.

Allikas: BNS

