Mullu Nasval kodurestorani ROOG avanud Evelin Ilves ja Siim Rikker avasid sellel suvel samas külas asuva kunagise Padriku poe.

Tuleb välja, et poetagune on Siimu pärusmaa, sest seal on suitsuahi, jalgpalliplats ja slackline. Lisaks andis Siim teada, et poodi tuleb müüki ka hea sõbra Juhan Uppini uus plaat.

Vaata pikemalt TV3 videost!