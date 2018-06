Rahva süveneva rahulolematuse, abikaasa veenmise ning ka oma parteist tuleva nurina survel allkirjastas USA president kolmapäeva pärastlõunal määruse, mille järgi tema sõnul enam riiki tulnud põgenike peresid üksteisest ei lahutata.

ABC News vahendab, et lisaks avalikule arvamusele võis oma roll olla presidendi abikaasal Melania Trumpil, kes on nii avalikult kui ka kulisside taga väljendanud vastumeelsust laste ja vanemate lahutamise praktika osas. Määrust allkirjastades viitas Trump oma abikaasa arvamusele.

Vastuolulised meetmed võttis kasutusele USA justiitsminister Jeff Sessions, kes pole saladust teinudki, et üritab emadelt-isadelt laste ära võtmisega heidutada järgmisi põgenikke Kesk-Ameerika riikidest. Suur osa USA rahvast aga ei nõustu sellega, et süütuid lapsi nende vanemate tegude eest karistatakse. Õieti on küsitav isegi see, kas sisserändajatele kriminaalsüüdistuse esitamine on seaduslikult põhjendatud. Asüüli taotlemine ei ole iseenesest kuritegu, ehkki Sessions on tunduvalt vähendanud asüülitaotluse tingimusi (loe selle kohta täpsemalt SIIT), muutes suure osa sisserändajate taotlustest valetaotlusteks. Sessionsi sõnul ei ole riiki vastuvõtmise eesmärk iial olnud kõigi inimelu probleemide lahendamine, isegi kõige tõsisemate.

Kui nädala algul hakkasid levima video- ja heliklipid sisuliselt puuris istuvatest ja nutvatest lastest, tõusis pahameel ameeriklaste seas, kuid ka rahvusvaheliselt, veelgi häälekamaks. Kirjutati vanematest, kellele ametnikud otse näkku ütlesid, et näevad oma lapsi viimast korda. See päädis kolmapäeva pärastlõunal allkirjastatud määrusega, mis jätab küll jõusse kriminaalsüüdistuste esitamise kõigile illegaalselt riiki sisenenud inimestele, kuid keelab laste eraldamise nende vanematest.