„Minu suvi on väga hoogne. Hiljuti tulin esinemast Londonist, kus ma laulsin eestlaste jaanipeol,“ räägib laulja Marju Länik. „Sellises tempos mu suvi lähebki – kõik nädalalõpud on esinemistega kinni. Nädala sees püüan teha muid vajalikke asju.“ Marju plaanib ka päikese käes peesitamiseks aega jätta. „Mai lõpus juba sain paar päeva päikest. Mul oli Lõuna-Eestis üks esinemine ja pärast sõitsin oma lähedaste juurde, kus ma sain päikest püüda ja aias toimetada, mis mulle väga meeldib.“ Jaanipäeva eel on Marjul oma bändiga suisa kolm esinemist. „22. juunil esineme Ülenurmel ja Antsla valla jaaniõhtul. Järgmisel päeval olen kutsutud esinema Valgeranna jaanipäevale. Nii et Eesti saab jaanipäevaks jälle ringi peale. See on nii tore, kui ilmad on ilusad ja saab mööda Eestit ringi sõita.“

Seda on Marju juba jõudnud ka teha. „Sõitsin mai algul Kuressaare juubelile esinema ja see oli täpselt see aeg, kui kõik puhkes õide. Tallinnas olid puude lehekesed natuke väiksemad, aga mida rohkem Saaremaa poole, seda rohkem olid puud lehes. Silmaga oli näha, kuidas kevad saabus.“

Tempokas suvi on just see, mis Marjule meeldib. „Kõige olulisem on, et ma ise esineksin väga hästi ja et oleks rahvast – siis tuleb ka hea tuju ja pidu.“ UUS VANA: Kristel Aaslaid, Marju Länik ja Taavi Paomets esitlemas Marju vana hitti „Suvekuninganna“ uues kuues. (Alar Truu)