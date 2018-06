„Soovitan kõigil võtta kätte kahe-kolmekilone mõõk ja kilp ning proovida kas või pool minutit paksus liivas võidelda ja seejärel monoloog maha pidada. Kõigile jõudu selleks. Siis saab ehk selgeks, milline töö ja jõukulu peitub selle kõige taga,“ on lavavõitluse õpetaja, näitleja Indrek Sammuli sõnum neile, kes leiavad, et mõõkadega vehkimine laval on lihtsalt üks tants ja tagaajamine.