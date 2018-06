Gosporti haiglas suri aastail 1989-2000 üle 450 patsiendi, kellele anti liiga suurtes kogustes kanget valuvaigistit, vahendab BBC. Tõenäoliselt võis kannatanuid olla aga veel, 200 inimese ringis.

Äsja avaldatud raport süüdistab eluohtlikus praktikas peamiselt üht arsti, dr Jane Bartonit, kes vastutas neil aastail patsientidele rohtude määramise eest. Tema juhtimise all toimus haiglas raporti järgi täiesti õigustamatu praktika manustada patsientidele ebavajalikes ja eluohtlikes kogustes kanget valuvaigistit. Tegemist polnud raporti koostajate hinnangul üksikjuhtumite, vaid süsteemse tegevusega.

Peaminister Theresa May vabandas kõigi ohvrite lähedaste ees ning terviseminister Jeremy Hunt lubas, et politsei ja prokuratuur uurivad asja edasi ning ei välistanud, et järgmiste sammude seas võivad olla ka kriminaalsüüdistused. Kannatanute lähedased on juba aastaid üritanud asjale jälile saada ning õiglust majja tuua.

Dr Barton on seni ainus, kes on mingigi süüdistusega silmitsi pidanud seisma, kui teda süüdistati 1996.-1999. aastal patsientidega hooletult ümber käimises. Barton otsustas töölt lahkuda. Ehkki tema tegevusest olid teadlikud mitu inimest, ei võtnud nad dr Bartoni suhtes midagi ette.