„Ka kõige imelikemates unenägudes ei tulnud ette, et bändis võiks laulda naine. Sain minutiga aru, et Laura on päris rokilaulja. Seda ei saa õppida ega teeselda, see peab olema. Mul on hea meel, et bändis ei teeskle keegi midagi, kõik on need, kes nad on. Eriti Aapo,” naeris trummar.

„ Tegime 15 lugu valmis ja mõtlesime, et valime nendest 12, mis on meile kõige meelepärasemad. Lõpuks jäi plaadile 14 lugu, sest kõik laulud olid lihtsalt nii head. Kokku tuli 52 minutit head rokki ja that’s it,” räägib Musta Hundi kitarrist Simo Atso bändi esikalbumist „Ei allu!”.

Marko, kes on Musta Hundi looja, rääkis, et kitarrikäigud olid tal peas olemas, kuid kuna ta neid mängida ei osanud, tegi mees hääli suuga. „See oli väga tüütu,” tunnistas Atso poeg Simo. „Umbes poolteist kuud oli nii, et jõudsin koolist koju ja hakkasime tööle,” meenutas poiss. „Anna andeks, et sul oma elu polnud ega arvutis ei saanud olla,” sõnas isa Simole.

Muusika energia tõmbab endasse

Atso suured tänusõnad läksid Mihkel Mälgandile, kes stuudios basskitarri mängis. „Plaadi puhul pole oluline, kes mängib. Oluline on tulemus, et plaat oleks kõikidest võimalikest variantidest kõige parem. Mihkel on selline mees, et kui korra teen suuga bassikäigu ette, siis üks kord mängib ta käigu läbi ja teisel korral juba läheb lindistamisele. Ma ei ole ammu saanud sellist kaifi kui kolm Mihkliga tehtud stuudiopäeva. Lisaks on äge teha muusikat meestega, kes võtavad pilli kätte ja sa ei pea mitte ühtegi grammi parandama,” ei olnud Marko kiitustega kitsi.

„Kui hakkad Musta Hundi albumit kuulama, tõmbab selle energia sind kohe sisse. Stuudios olemise ja albumi väljatulemise vahele jäi palju aega – kuulasin selle täna esimest korda uuesti läbi ja oli täiesti uus elamus,” rääkis Simo.

Aapo Ilves meenutas koostöö algust: „Lugesin mingisugusest portaalist, et Marko on uue bändi kokku pannud ja ta polnud mulle veel helistanud. Olen üsna tugeva mõttega mees, sest tunni aja pärast, kui ma parasjagu oma stuudios istusin, segas mind telefonihelin ja hakkas see värk pihta,” rääkis mees.

Bändi selgrooks on fännid

Prits kiitis koostööd Ilvesega. „Aapoga sõnu lahti mõtestades oli oluline, et sõnum kanduks edasi, mitte ei oleks lihtsalt head sõnad vingel rokitaustal. Sõnad ja muusika peaksid olema sümbioosis ja teineteist toetama. Kuna oli teemasid, millega mul otsene kokkupuude puudus, sain tänu Aapoga suhtlemisele aru, mis on tagamaad ning kust sellised asjad tulevad,” avaldas Laura lootust, et lugude sõnum läheb inimestele südamesse.

„Laura küsis enne, milline lugu on mu lemmik ja olin sunnitud nentima, et plaadil jääb kummitama täpselt see lugu, mida ma viimati kuulasin. Ilmselt oleme Markoga sellised sepad, kes oskavad sepistada metallist kõrvausse,” lausus Aapo, mille peale rahvas naerma puhkes.

Lõpetuseks defineeris Marko ühe bändi edu. „Nii kaua, kui on inimesi, kes kuulavad, on ka ansambleid. Iga bändi selgroog on selle kuulajad. Õigel bändil on kuulajate ja fännide jaoks alati aega. Oma lõbuks võid ju ansamblit teha, aga tavaliselt kestab see 3-4 aastat ning siis bänd laguneb,” tõdes mees ning lisas, et temal on plaan alati viis aastat ette mõeldud.