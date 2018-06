Kas sellega võib seletada ka mõnede Tallinna idamaiste toidukohtade meelevaldset lahtiolekupoliitikat? Et sildi järgi peaks saama sisse astuda, aga tegelikult on uks lukus? Amer puhkeb naerma.

„Eestis nõuavad kõik reegleid. Iga asi tahab reegleid,” ütleb viis aastat Eestis elanud süürlane, 26-aastane kokk Amer. See on esimene ja peamine iseärasus, millega siinmail asju ajades tuleb ära harjuda.

"See on jah niimoodi...” üritab ta seletada. Lihtsalt ei ole tema kodukandis kombeks sekundi pealt kella jälgida. Mis omakorda tähendab, et vahel pannakse restorani uksed tund või pool varem kinni. Või tehakse tund või pool hiljem lahti. „Aga me vaatame ka, kuidas seisud on. Kui jagub kliente, hoiame kauem avatuna,” selgitab Amer.