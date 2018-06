„Rünnati seltskonda, milles viibisin. Õnneks suutsin kiiresti eemalduda ja midagi väga hullu minuga ei juhtunud,“ rääkis Talve mais Õhtulehele. „On muidugi kahetsusväärne, et Pärnus tekivad sellised olukorrad. Loodan, et see oli üksikjuhtum, mitte süsteemne probleem ja et Pärnus saavad kõik ennast ikka endiselt turvaliselt tunda.“

Küsime Pärnu politseist, kas kakluse süüdlased on välja selgitatud ja ehk juba karistusegi saanud. Sealt saadetakse päring edasi Lääne ringkonnaprokuratuuri. See peaks olema märk, et politsei on oma tööga kahe kuu jooksul kenasti hakkama saanud ja kriminaalasja uurimist juhib juba prokurör.

„Aprilli lõpus toimunud vahejuhtumi asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalasi, kuid uurimine ei ole veel lõppenud. Seega ei ole veel võimalik kriminaalasja detaile avalikkusega jagada,“ ütleb Õhtulehele aga Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold. „Kriminaalasi on alustatud kehalise väärkohtlemise paragrahvi järgi ning praegu on kahtlustus esitatud ühele mehele. Menetlus on siiski pooleli ja pole välistatud, et kahtlusaluseid lisandub.“