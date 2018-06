Teraapilist huumorit, värvikaid karaktereid ja ootamatult pööraseid süžeekäike pakub 5. juulil esietenduv Emajõe Suveteatri 22. hooaja uuslavastus "Tsaar Saltaan. Üleküpsenud muinasjutt täiskasvanutele".

Tegemist on klassikatöötlusega, milles kõigile teada-tuntud Puškini imemuinasjutt kolme näitlejanna poolt ette kantakse. Idee autor ja lavastaja on 2018. aasta parima lavastaja auhinna nominent Kaili Viidas, kes on dramaturgiks kaasanud möödunud aasta näidendivõistluse võitja Ott Kiluski ja omanäolise teatrikunstniku Arthur Arula. Eelmisel aastal tõi see loominguline tandem Endlas publiku ette ülimenuka suvelavastuse „Säärane mulk ehk sada vakka tangusoola.”

Žanrimääratlus üleküpsenud muinasjutt tähendab lavastaja sõnul eluskaala sellist staadiumit, kus magusale mahlasusele on lisandunud vaevuhoomatav mõrkjas mekk, mis lisaks naudingule vallandab segadusseajava absurdihõngulise tunnete virr-varri. See on balansseerimine hea ja kurja vahel. Viidase tõlgendus saab alguse hetkest, mil tsaar Saltaan on surnud. Tsaaritar, kangur ja kokapiiga on aga elus, tõsi küll kohutavalt, lausa koostlagunemiseni vanad, kuid seletamatul kombel endiselt lummavad ja kaunid. Nüüd, peielauas, on neil võimalik üksteisele ausalt silma vaadata ja kaua hingeshoitu välja paisata.