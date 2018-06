Juuni algul tuli laiemalt avalikuks, et kuna tehnilised tingimused ei nõua Euroopa pankadelt enam kontrolli, kas konto number ja makse saaja nimi kattuvad, siis on ka meie pangad sellest kui ressursimahukast lisakohustusest vaikselt loobuma hakanud. Nõnda on osutunud võimalikuks pettused, kus õige maksesaaja nime taha on märgitud petturi kontonumber ja raha lähebki valesse kohta. Eesti Ekspress kirjutas, kuidas üks Araabia firma on sel viisil SEB pangas asuvale kontole raha kandes kaotanud 180 000 dollarit.

Sellest saame teada, et Eesti Panga pressiesindus koostas juba enne foorumi lõppu selle kajastuseks pressiteate, mida foorumil osalenud Eesti Panga spetsialist vastavalt arutelule täiendas. "M. peaks veel selle üle vaatama, sest arutelu oli raske ja ega konkreetset ühisotsust ei olnudki," tõdeb spetsialist oma kommentaaris.

"Minu arvates sisu on kõik sobilik, aga algus (esimesed kaks lõiku) tundub liiga pikk ja keeruline," kommenteerib M., kuid muudab kümmekond minutit hiljem saadetud järgmises kirjas meelt: "Praegu veel mõteln ja R-ga just arutasin, et võibolla ei ole üldse hea seda pressiteadet teha, kui me tegelikult milleski otseselt kokku ei leppinud. Väga raske oli seda arutelu koha peal kokku võtta ja pangad ei tahtnud sisuliselt oma konkreetsetest meetoditest rääkida, kuna neile tundub, et nad ei tohi seda konkurentsiseadusest tulenevalt üldse üheskoos arutada. Praegu kipub seega meie pressiteade olema vaid EP sõnum, mis ei võta kokku MKFi üldist seisukohta. See oleks halb toon."

Uppsala ülikooli meedia ja kommunikatsiooni eriala magistrikraadiga panga pressiesindaja leiab aga informatsiooni avaldamata jätmisele ka veenva mainekujundusliku põhjenduse: "Kui me saadame välja sõnumi, et EP arvates peaks nimekontroll olema karmim, aga pangad seda soovitust kuulda ei võta, siis jätame keskpangast mulje, et meid ei kuulata. Nii et ärme saada seda teadet, aga ajakirjaniku küsimustele tuleb ikka vastata. Tegelen sellega kohe."