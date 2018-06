Aasta oodatuim disainisündmus Disainiöö leiab sel aastal aset 10-16. septembrini. Nii nagu tavaks saanud, avab festival disaini teemat erinevate nurkade alt, töötubadest Eesti disainitooteid pakkuva Disainitänava ja moedisainini. Disainiöö üks oodatumaid sündmusi on sel sügisel Eesti Disainiauhinnad 2018 gala ja EDLi tootedisainiauhinna BRUNO kätteandmine. Disainiöö eelprogrammist suvise Disainitänava näol saab aga juba osa võtta juulis toimuvate Tallinna Merepäevade raames.

Festival tervikuna keskendub sel aastal inimsõbralikuks disainitud linnakeskkonna teemale deviisi all “Inimlikud linnad”.

“Disaini ja arhitektuuri piirid on hägustumas ning aina suurem vastutus inimsõbraliku linnakeskkonna loomisel on ka disaineritel. Festivali käigus saab näha, mida erinevad linnad on korda saatnud linnaelu paremaks muutmisel ning mida meil oleks sellest õppida. Ootame kõiki septembris Disainiööle,” rääkis Disainiöö peakorraldaja, Eesti Disainerite Liidu esinaine Ilona Gurjanova.