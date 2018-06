Aastaid maailmas ringi rännanud eestlanna Crystal Ra Laksmi-Dittoni sõnul ei ole eesti naised mitte külmad, vaid ajaloolistel põhjustel meeste suhtes usaldamatud. „Eesti naise kõva kest on seotud meie rahva kultuuriliste ja ajalooliste haavade taustaga – läbi aegade on meilt kogu aeg mehi ära võetud. Naised, kes jäid koos lastega üksinda, kasvatasid neid kibestumisega: meestelt ei ole midagi head oodata. Loota saab ainult iseenda peale.“ Kaotatud usaldust tagasi võita on aga teadupärast keeruline ja võib võtta kaua aega, sestap need naised siit lahkuvadki.