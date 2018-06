Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un ja Hiina president Xi Jinping kohtusid teisipäeval viimase kolme kuu jooksul juba kolmandat korda. Xi avaldas Põhja-Korea omas tempos tuumavabaks muutmise plaanile toetust.

ABC News vahendab, et president Xi julgustas Kimi Singapuri suurkohtumise järgset head olukorda ära kasutama ning tugevdama Põhja-Korea ja USA vahelisi suhteid. Xi kinnitas Kimile, et Hiina Kommunistlik Partei põhjakorealaste toetamist ei jäta.

Märkimisväärne moment kahe mehe kohtumisel oli see, et Hiina ametnike sõnul avaldas Xi toetust Põhja-Korea nn järk-järgulisele protsessile tuumarelvadest vabanemiseks. Et Xi peegeldas sama sõnastust, mida Kim ise oma plaani kohta kasutab, näitab, et Hiina toetab Põhja-Korea soovi omas tempos tuumavabaks muutuda.

Sarnaseid lubadusi, nagu 12. juuni suurkohtumisel USA president Trumpiga Singapuris, on Pyongyang teinud varemgi ning on neid lubadusi alati murdnud. Tulevik näitab, kui tugev on Hiina mõju, kas Kimil on seekord tõsi taga ja kas „järk-järguline“ tähendab tegelikult edasilükkamistaktikat või mitte.