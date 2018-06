Arvatavasti on enamikul meist kooliajal spikerdamisega kokkupuuteid olnud, kuid küpsuseksameiks peaks noor inimene olema sedavõrd täiskasvanuks saanud, et enam sellist mõtetki pähe ei tule. Veel raskem on aru saada lapsevanemast, kes eksami ajal hakkas sotsiaalmeedias küsima lahenduskäiku lapse mahapildistatud eksamiülesandele.

Nõnda on igati loogiline ka eksamikeskuse nulltolerants mahakirjutajate suhtes – vahelejääjad said eksamitulemuseks null punkti ning neil jääb sel kevadel kool lõpetamata. Lõputunnistuseta pole aga võimalik ka sügisest kõrgkoolis õpinguid jätkata. See on piisavalt suur karistus kergemeelse töössesuhtumise ja valskuse eest. Ja ei saa sugugi öelda, et karistus oleks liiga karm, sest kes meist tahaks sattuda arstinoa alla, kui me ei saa olla kindlad tohtri ametioskustes.

Väiksemad pettused võivad viia suuremateni, kui me neile juba eos resoluutselt pidurit ei tõmba – kui täna spikerdame eksamil ja vahele ei jää, siis võib „edust kannustatuna“ tekkida tahtmine ka libaülikooli diplom osta.

Seda hämmastavam on mõne spikerdamisega vahele jäänud kooli suhtumine probleemi. Õppurid kirjutavad eksamitöid ju korraldajate kullipilgu all. Mida aga arvata koolist, kus on juba varem massilise mahakirjutamisega vahele jäädud, kuid mille direktor tänavuse massispikerdamise kahtluse peale väidab, et eksamipäeva valvekaamera salvestust pole säilinud.

Loodusliku valiku alusel peaksid lapsevanemad oma võsukestele kooli valides sellist haridusasutust vältima. Kuna ühtluskooli põhimõtte järgi peab samal tasemel haridus olema kättesaadav igast koolist, peab kooli omanik siiski otsustama, kuivõrd mõistlik on ülal pidada spikerdamiskallakuga kooli – kas saata see laiali või vahetada välja juhtkond? Nihkes väärtushinnangutega abiturientide tootmine mürgitab tulevikus kogu ühiskonda. Sestap on oluline, et eksamikeskuse sõnum oleks selge ja üheselt mõistetav. Ausa hõlma ei hakka keegi.