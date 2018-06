Kas eriti iluteeninduse valdkonnas levinud tava, et kliendi kohale ilmumata jätmise puhul või broneeritud aja tühistamisel vähem kui 24 tundi enne kokkulepitud aega nõuab teenusepakkuja teenuse hinna kliendilt kas osaliselt või täielikult sisse, on seaduslik?

Pille Kalda, tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert: Aja broneerimine teenuse saamiseks on käsitletav lepingu sõlmimisena ja teenuse kasutamata jätmine ei muuda lepingut olematuks. Lepingut saab muuta ja tühistada teenusepakkuja tingimuste järgi ja kooskõlas võlaõigusseadusega.

Tarbijakaitseamet ei saa öelda, kui suur saab olla määratav trahv, kuna lepingust tulenevate vaidluste lahendamine ei kuulu tarbijakaitseameti pädevusse. Tarbija ja kaupleja vahel sõlmitud lepingust tulenevat tarbijavaidlust lahendab tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon.

Kui tarbija leiab, et trahvisumma on ebamõistlikult suur ja ta ei ole nõus seda tasuma, tuleks esmalt saata sellekohane kaebus kauplejale. Kui tarbija ei jõua kauplejaga trahvisumma suuruses kokkuleppele, on tal õigus pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole.