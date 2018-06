Kõikide Põhjamaade saatkonnad ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis tähistavad täna ühiselt riikide rahvuspühi. Riigikogu kõrval Kuberneri aias toimuv suvepidu, kus osaleb üle 700 külalise, on samas ka kolme riigi suursaadikute ühiseks lahkumisürituseks.

Ametiaeg Eestis lõpeb sel suvel Rootsi suursaadik Anders Ljunggrenil, Soome suursaadik Kirsti Narinenil ning Norra suursaadik Dagfinn Sørlil.



Lahkuvad suursaadikud tahavad parandada Ida-Virumaa noorte ohutust



Enne oma lahkumist Eestist on suursaadikud rajanud koostöös Integratsioonifondi ja Päästeametiga erirahastu, mille eesmärgiks on toetada Päästeameti noorsootööd Ida-Virumaal. Fondi saab annetada kuni augusti lõpuni.

Fondi kogutud tulu suunatakse projekti "Ida-Virumaa Päästenoored", mille abil loob Päästeamet mitmekeelseid noorte päästeringe, korraldab kogunemisi ning pääste- ja ohutuskoolitusi, et parandada erikeelsete noorte suhtlemist. Projekti sihtgruppideks on madala sissetulekuga perekonnad. Eesmärgiks on kaasata ühistegevusse kogu perekond noortest vanavanemateni ning selleks korraldatakse peredele suunatud ohutuspäevi.



"Tahtsime veel enne oma lahkumist teha midagi Eesti heaks, tänuks siin veedetud aastate eest. Nii sündiski idee fondi rajamiseks," selgitas lahkuvate saadikute nimel Soome suursaadik Kirsti Narinen. "Anders, Dagfinn ja mina soovime, et isiklike kingituste asemel toetaksid külalised seda Ida-Virumaa noortefondi. Toetada saab igaüks, see fond pole seotud ainult selle ühe üritusega, vaid Päästeameti tähtsat tööd Ida-Virumaa noorte ohutuse heaks saab toetada läbi fondi kuni augusti lõpuni," rõhutas Narinen.