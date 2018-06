Ma ei hakka sellele kätt ette panema, sest see tekitaks ainult trotsi. Püüan vaid võimalikult selgelt rääkida alkoholiga seotud ohtudest ja manitseda mõõdukusele.

Minu lapsed tunduvad olevat alkoholi suhtes teadlikumad ja pole selliseid trikke teinud. Aga karta on, et teismelisena avastavad nemadki varem või hiljem etanoolijookide tujutõstva omaduse.

Mu vanemad said noomida, kui teatasin omal ajal lasteaia lõunalauas rühmakaaslasele: „No proosit siis kah!“, ja sellele järgnes pidulik piimaklaaside kokkukõlistamine.

Kindlasti ei hakka ma lapsi mingis vanses lahjemate jookide ja väikeste kogustega nii-öelda treenima. Noh, et poiss on 16, mis see väike õlu ikka ära teeb.