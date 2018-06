Nimelt on liiklejad seisukohal, et tanklasse tohib keerata kohe esimese vasakpöördega, kuid nii see tegelikult ei ole. Enne tanklat peaks autojuhtidele silma hakkama kohustuslikku sõidusuunda näitav märk, mis käsib juhtidel tanklast 50 meetrit edasi sõita, teha tagasipööre ning siis koos teiste Narva maanteelt Mere puiesteele suundujatega soovi korral tanklasse keerama.

Ahtri tänav on oluline teelõik, mille abil saavad autojuhid hõlpsasti pendeldada Põhja- ja Lääne-Tallinna vahet, ilma et peaks kitsasse südalinna oma neljarattalist vedama. Tulles Mere puiesteelt Narva maantee poole, jääb Ahtri tänavale Olerexi tankla, kuhu autoomanikel paratamatult aegajalt asja on. Õhtulehe kiire eksperiment näitas, et kõik autojuhid, kes Mere puiesteelt tulevad, rikuvad tanklasse sõitmisel liikluseeskirju.

Tallinna kesklinna Ahtri tänaval paiknev Olerexi tanklasse sõitmine ei ole liikluskorralduslikult võrreldav paarsada meetrit eemal paikneva Hobujaama ristmikuga, kus liiklus on nii üle reguleeritud, et liiklejad on märkidele käega löönud ja vilistavad nendele. Õhtulehe sotsiaalne eksperiment näitas, et autojuhtidel on isegi lihtsamates olukordades märkidest täiesti ükskõik.

„Esimest korda nägin seda märki,“ vabandab noor mees, lisades käsi südamel, et ei võitnud mitte midagi keelatud vasakpöördest. Tegelikult võitis ta kümmekond sekundit oma sõiduajast ja säästis paagis ühe tilga bensiini.

„Ei teadnud, et nii ei või pöörata. Liikluses oli sagimist piisavalt, et tähelepanu läks sinna. Aga teinekord nüüd tean,“ vabandab end välja saarlane, kes on enda sõnul just tulnud Soomest töölt ning sattunud esmakordselt Ahtri Olerexi tanklasse.

„Hea tähelepanek,“ ütleb Audi A6 omanik, kes on veidi pettunud iseenda sõiduoskuses. „Tehke sellest lugu!“

Märkimisväärne on see, et kogu 30 minuti jooksul, mil Õhtuleht kolmapäeva pärastlõunal liikluskultuuri mälukaardile salvestas, ei leidunud mitte ühtegi autojuhti, kes oleks jälginud liikluseeskirju ning sõitnud nende järgi tanklasse. Õhtulehe silm registreeris kokku 21 autojuhti (neist 17 jäi 30 minutilisele videolindile), kes väärisid politseilt kas noomitust või teisel juhul sellist umbes 30 eurost trahvi.

„Minule ei tee politsei midagi. Mul on väga head advokaadid,“ ütleb BMW X5 omanik, kes on tanklasse kuuma ilma vastu midagi värskendavat tulnud ostma. Tanklapoest väljudes ning asja natuke seedides, on mees vähem sõjakas. „Jah, võib-olla selle märgi vastu ei saaks.“

„Sorry,“ ütleb Škodaga valepöörde teinud proua. Kas sõitsite esimest korda nii? „Viimast!!“

Tanklasse satub ka võõramaalasi, kelle tähelepanuoskus ja liikluseeskirjade tundmine jätab sarnaselt eestlastega soovida. Soome numbrimärgiga türklane tangib oma uhket ferrarilikult punast Audit ning vabandab ette ja taha, et ta tõesti eksis. Olles olukorda mõnevõrra läbi mõelnud, leiab ta, et linn peaks midagi ette võtma, sest märki ei ole liikluses tõesti näha.

„Ma arvan, et ma oskan olukordasid hinnata. Mul on 30 aastat sõidustaaži ja siin ei ole midagi, mis segaks vasakpöörde tegemist. Pealegi on liikluses vaja jälgida sadat muud asja: reastumine, jalakäijad ja kaasliiklejad,“ selgitab järjekordne audimees, kes, sarnaselt kõikidele teistele patustajatele, lihtsalt ei näinud märki, mis kohustab otse sõitma.

Siiski on üks asi, mis paneb teda mõneti teisiti asju vaatama. Nagu jäi ka Õhtulehe videole, võib liikluseeskirjade rikkumise tõttu tekkida liiklustakistus sellele autojuhile, kes tahab tanklast välja saada ja oma teekonda Narva maantee suunal jätkata. Aga ta ei saa ning peab hoopis tagurdama, et liiklushuligaanidele teed anda ja nad tanklasse lasta.

Seega on olemasoleval liikluskorraldusel mingisugune mõte siiski olemas – et liiklus oleks sujuv.

Politsei: märki austatakse nii kaua kui politsei on selle läheduses.

Liiklusjärelevalvekeskuse patrulltalituse juht Varmo Rein ütleb, et politseil ei ole sedalaadi luksust, et igapäevaselt jälgida, kas juhid peavad märkidest kinni või mitte. „Seda tehakse muu liiklusjärelevalve käigus. Tallinnas on tõesti paiku, kus juhid „varastavad“ ning tekitavad ise nii ohte, segadust ja kaasliiklejates pahameelt ning patrullid pööravad oma võimete vastavalt ka neile tähelepanu. Tihtilugu austatakse märki nii kaua, kui politseinik on selle läheduses. Kui lahkutakse, siis jätkub rikkumine. Eks see ole suuresti ka liiklusharituse ja -korralduse küsimus,“ ütleb Rein.

Liiklusjärelevalvekeskuse patrulltalituse juht Varmo Rein. (KAAREL TIGAS)

„Kui politseinikud märkavad märgi rikkumist, siis sellele ka reageeritakse. See ei tähenda, et sellele järgneb menetlus. Ka vestlusest võib piisata. Juhi karistus sõltub ka sellest, kas oma käitumisega tekitati liiklusohtlik olukorda ning kas selline käitumine on esmakordne või näeme juba mustrit. Ehk siis iga juhtum on omamoodi ja nõuab vastavat lähenemist. Politseiniku peamine eesmärk on panna juht mõistma, miks tema käitumine on vale või ohtlik.“